إسرائيل تعلن توقيف أربعة أشخاص إثر هجوم مستوطنين على قرية في الضفة الغربية

أعلنت الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية الخميس توقيف أربعة أشخاص بينهم قاصرة يشتبه بـ"ضلوعهم في حوادث إرهابية ضد فلسطينيين" خلال الهجوم الدامي الذي شنه مستوطنون على قرية جيت في الضفة الغربية المحتلة قبل أسبوع.



وقالت الشرطة والاستخبارات في بيان: "كان هذا حادثا إرهابيا خطيرا ترافق مع إحراق مبان وسيارات والرشق بالحجارة وبزجاجات حارقة، كما قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح".



وذكر البيان أن المشتبه بهم "قيد الاحتجاز" فيما "يتواصل التحقيق".



وشن حوالى مئة مستوطن يحملون بحسب شهود سكاكين وأسلحة نارية، هجوما ليلة 15 آب على قرية جيت ما أدى إلى استشهاد فلسطيني عمره 23 عاما وإصابة آخر بجروح.



وأثار الهجوم موجة تنديد في العالم إنما كذلك داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية.

