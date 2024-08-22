رئيس الوزراء القطري سيزور إيران في الأيام المقبلة

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن رئيس الوزراء القطري سيزور إيران في الأيام المقبلة.



وأفادت الوكالة شبه الرسمية بأن الاجتماع سيتناول قضايا ثنائية وقضايا إقليمية مهمة.



يُذكر أن الدوحة تستضيف محادثات لوقف إطلاق النار في غزة.