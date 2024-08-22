هيئة بحرية بريطانية: سفينة تبلّغ عن انفجار جنوبي عدن باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن تعرضها لأضرار بسيطة نتيجة انفجار وقع بالقرب منها بعد مواجهة مع زورق مسير على بعد 57 ميلا بحريا جنوبي ميناء عدن اليمني.