متحدث: وزير الخارجية التركي يحضر اجتماعا للاتحاد الأوروبي في بروكسل

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان سيحضر اجتماعا لنظرائه في الاتحاد الأوروبي يُعقد في بروكسل الأسبوع المقبل، وتأمل أنقرة أن يمهد الطريق نحو تحسين العلاقات مع الكتلة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي إن فيدان دعي لحضور الاجتماع الذي يُعقد في 29 آب، والذي تأمل أنقرة أن يشكل الأساس للتغلب على "الجمود" الذي يعود لعام 2019، لافتًا أن هذا يظهر أن الاتحاد الأوروبي أدرك الحاجة إلى تحسين العلاقات أيضا.



وتابع: "نرحب بهذه الدعوة ونعتبرها سعيا للحوار من جانب الاتحاد الأوروبي".

وأشار الى أن التعاون والحوار مع الكتلة يجب أن يكون على أساس "مستمر ومنهجي" وأن يتم تعزيزه بطريقة "مستدامة ويمكن التنبؤ بها" لتحسين العلاقات.