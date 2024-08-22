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العثور على أربع جثث بعد غرق قارب مهاجرين في نهر درينا بين صربيا والبوسنة

أخبار دولية
2024-08-22 | 20:08
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العثور على أربع جثث بعد غرق قارب مهاجرين في نهر درينا بين صربيا والبوسنة
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العثور على أربع جثث بعد غرق قارب مهاجرين في نهر درينا بين صربيا والبوسنة

عثر عناصر الإنقاذ على أربع جثث أثناء البحث عن مفقودين، بعد غرق قارب مهاجرين في نهر درينا الذي يفصل بين صربيا والبوسنة، حسبما أفادت السلطات.
     
وافادت الشرطة الصربية بأن عدّة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب يحمل 25 مهاجرا على الأقل بالقرب من بلدة ليوبوفيا الحدودية في صربيا في وقت مبكر الخميس. 
     
ونقل بيان الشرطة عن وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتس قوله إنّ شرطة الحدود الصربية أُبلغت "من قبل سلطات الحدود البوسنية ومن أحد السكان، بأنه خلال الليل انقلب قارب يحمل مهاجرين أثناء محاولة عبور نهر درينا من صربيا".
     
وعثرت الشرطة على 18 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، تمكّنوا من الوصول إلى الضفة، بينما يواصل عناصر الشرطة والإنقاذ البحث في المنطقة عن مفقودين.
     
وفي وقت لاحق من النهار، عُثر على أربع جثث بينما تستمر أعمال البحث.
     
وقال بوريس ترنينيتش مدير الإدارة الإقليمية في الإدارة المدنية في البوسنة والهرسك لوسائل إعلام محلية "بما أنّه تم العثور على هذه الجثث الأربع بالقرب من صربيا، فقد تولّتها الشرطة الصربية. وواصل فريقنا البحث".

أخبار دولية

مهاجرين

درينا

صربيا

والبوسنة

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