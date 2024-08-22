بوتين يتهم أوكرانيا بمحاولة ضرب محطة كورسك النووية خلال الليل

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة ضرب المحطة النووية في مدينة كورسك، في وقت تشن قوات كييف هجوما واسعا على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.



وقال بوتين في خلال اجتماع مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا نقله التلفزيون الروسي: "حاول العدو ضرب المحطة النووية خلال الليل" بدون تقديم أدلة على ذلك، مضيفا "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية".