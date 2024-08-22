قتلى وجرحى في حريق بفندق في كوريا الجنوبية

نقلت وكالة يونهاب عن خدمة الإطفاء قولها إن حريقا في فندق بكوريا الجنوبية أدى الى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين.