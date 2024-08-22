مهمة الاتحاد الاوروبي في البحر الأحمر تنقل طاقم ناقلة نفط تضررت بهجوم

أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أنها نقلت طاقم ناقلة نفط ترفع علم اليونان غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل اليمن، محذرة من أن السفينة تشكل الآن "خطرا بيئيا".



وأصابت ثلاثة مقذوفات الأربعاء ناقلة النفط "سونيون" قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدّى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، بحسب وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري.



وكتبت مهمة "أسبيدس" الأوروبية على منصّة "إكس": "بناء على طلب القبطان، أرسلت المهمة سفينة لنقل الطاقم" مشيرة إلى أنه "تم نقل جميع من كانوا على متن السفينة أم/في سونيون إلى جيبوتي، أقرب ميناء آمن".



وبحسب سلطة الموانئ اليونانية، فإن السفينة مملوكة لشركة "دلتا تانكرز" اليونانية للشحن وكانت تقلّ طاقما من 25 شخصا، هم 23 فيليبينيا وروسيان. وقد أبحرت من العراق وكانت متجهة إلى ميناء قريب من أثينا.