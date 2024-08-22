المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة: لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار بغزة وللمنطقة

كشفت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن اليوم الخميس أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن "يلوح في الأفق"، بينما حثت المجلس على الضغط على حركة حماس الفلسطينية لقبول اقتراح لسد الفجوات في مواقف الجانبين.



واعتبرت انها "لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة"، مشددة على أنه "يجب على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل

قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق".

