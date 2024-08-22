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غرق عبّارة محمّلة بالوقود في ميناء روسي بعد هجوم جوّي أوكراني

أخبار دولية
2024-08-22 | 12:11
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غرق عبّارة محمّلة بالوقود في ميناء روسي بعد هجوم جوّي أوكراني
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غرق عبّارة محمّلة بالوقود في ميناء روسي بعد هجوم جوّي أوكراني

غرقت عبّارة تجارية تنقل خزانات محمّلة بالوقود في ميناء روسي مقابل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو، بعدما أصيبت في هجوم جوّي أوكراني، وفق ما أفادت السلطات الإقليمية.
     
وقالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا إنه "بنتيجة الأضرار التي لحقت بها، غرقت العبارة في مياه ميناء قوقاز. لا يوجد حريق في الميناء". 

وحمّلت السلطات "نظام كييف" المسؤولية عن الهجوم.

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