المحكمة العليا في فنزويلا تصادق على فوز مادورو بالانتخابات بعد شبهات التزوير

صادقت المحكمة العليا التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات في فنزويلا، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.



وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلاه رئيسها إنها "صدّقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي"، وأعلن فيها فوز مادورو على حساب مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.