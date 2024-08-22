منظمة الصحة: ساحل العاج ترصد حالات إصابة بالسلالة 2 من جدري القردة لأول مرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ساحل العاج أبلغت عن رصد حالات إصابة بالسلالة 2 من جدري القردة لأول مرة منذ بدء تفشي المرض في عدة دول في 2022.