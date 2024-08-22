الجيش الإسرائيلي: جثث الرهائن المستعادة من غزة كانت مصابة بطلقات نارية

أكد الجيش الإسرائيلي أن جثث الرهائن الست التي أعلن انتشالها من نفق في قطاع غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت مصابة بطلقات نارية، مشيرا الى أنه يحقق في ظروف مقتلهم.



وكان الجيش قد أعلن الثلاثاء، استعادة جثث خمسة رهائن سبق أن أعلن مقتلهم خلال الأشهر الماضية وهم إليكس دانسيغ وحاييم بيري وياغيف بوشتاب ويورام ميتسغر ونداف بوبلويل، إضافة إلى جثة أبراهام موندر الذي اعلن كيبوتس نير عوز وفاته في اليوم ذاته.



وقال متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس إنه تم إجراء فحوصات و"العثور على طلقات نارية في جثث الرهائن الستة" التي انتشلت من موقع داهمته القوات الإسرائيلية في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة.



وأضاف المتحدث ان "التحقيق في ظروف وفاتهم مستمر".





