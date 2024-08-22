إسرائيل تنفي أنها تدرس قبول نشر قوة دولية على حدود مصر وغزة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقارير تشير إلى أن إسرائيل تدرس الموافقة على نشر قوة دولية على امتداد شريط حدودي ضيق بين غزة ومصر يُعرف باسم ممر فيلادلفيا (صلاح الدين).



وقال مكتبه في بيان: "يصر رئيس الوزراء نتنياهو على مبدأ أن إسرائيل ستسيطر على ممر فيلادلفيا لمنع إعادة تسليح حماس، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لها بتكرار الفظائع التي ارتكبت في السابع من تشرين الاول".