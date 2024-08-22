الحوثيون: استهدفنا السفينة "نورث ويند" في خليج عدن والبحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت ناقلة النفط "سونيون" والسفينة "نورث ويند 1" في البحر الأحمر وخليج عدن.