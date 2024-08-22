مهاجمون يقتلون 11 شرطيًا في شرق باكستان

ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن الشرطة ومسؤولين أن مهاجمين مسلحين بالبنادق والقذائف الصاروخية هاجموا موكبًا للشرطة في إقليم البنجاب في شرق باكستان اليوم الخميس ما أدى إلى مقتل 11 شرطيًا على الأقل وإصابة آخرين.