رئيسا الموساد والشاباك في مصر لإجراء محادثات بشأن هدنة في غزة

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية لوكالة فرانس برس مساء الخميس أن رئيسي جهازي الموساد (الاستخبارات الخارجية) والشاباك (الأمن الداخلي) موجودان في مصر لإجراء محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال عومير دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار موجودان حاليًا في القاهرة حيث يفاوضان للدفع قدمًا نحو اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع".



وتأتي هذه المفاوضات بعد يومين من انتهاء جولة شرق أوسطية جديدة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من دون أن تؤدي إلى حدوث انفراج في الجهود الرامية للتوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.



ومساء الأربعاء، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الضرورة الملحة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".



لكن مكتب نتانياهو قال إن رئيس الوزراء يصر على تحقيق "كل أهداف الحرب" التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، مشددًا على أن هذا الأمر "يتطلب تأمين الحدود الجنوبية" للقطاع الفلسطيني مع مصر.



ويؤشر ذلك الى تمسك إسرائيل بإبقاء قوات إسرائيلية في القطاع، وهو ما ترفضه حركة حماس بشدة.