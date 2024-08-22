تاياني: إيطاليا بحاجة إلى مزيد من الطلاب الأفارقة

أعلن وزير الخارجية أنطونيو تاياني اليوم الخميس أنه يريد حضور المزيد من الطلاب الأفارقة إلى إيطاليا، في تصريحات قد تؤدي إلى تفاقم الخلاف داخل الائتلاف الحاكم بشأن الهجرة وحقوق المواطنة.



ويحث حزب "إيطاليا إلى الأمام" اليميني الوسطي الذي ينتمي إليه تاياني الحكومة على النظر في منح الجنسية للقصر الأجانب الذين يكملون معظم تعليمهم في إيطاليا.



ويلقى الاقتراح معارضة من حزبي الائتلاف اليمينيين المتشددين "إخوة إيطاليا" بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.



وقال تاياني في مؤتمر في ريميني على ساحل البحر الأدرياتيكي: "أعتقد أنه ينبغي زيادة أعداد الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في إيطاليا".