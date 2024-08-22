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واشنطن: مشروع إصلاح النظام القضائي المكسيكي يهدد العلاقات التجارية الثنائية
أخبار دولية
2024-08-22 | 17:25
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واشنطن: مشروع إصلاح النظام القضائي المكسيكي يهدد العلاقات التجارية الثنائية
حذرت واشنطن الخميس من أن مشروع الإصلاح القضائي الذي ينفذه اليسار الحاكم في مكسيكو والذي ينص على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي "يهدد" العلاقات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة.
وقال السفير الأميركي لدى مكسيكو كين سالازار خلال مؤتمر صحافي إن "النقاش حول الانتخاب الشعبي المباشر للقضاة يهدد العلاقة التجارية التاريخية التي بنيناها".
وأضاف في بيان صدر في ختام المؤتمر أن هذه العلاقة ترتكز على "ثقة المستثمرين بالإطار القانوني المكسيكي".
وفي العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمةً بذلك على الصين.
وترتبط الولايات المتحدة والمكسيك بمعاهدة للتجارة الحرة.
وحذر السفير سالازار المقرب من الرئيس الأميركي جو بايدن من أن هذا الإصلاح ينطوي على خطورة أخرى إذ بإمكانه أن "يسهل تأثير الكارتيلات وفاعلين خبيثين على القضاة الذين ليس لديهم خبرة".
وقال الدبلوماسي في بيانه: "أعتقد أن الانتخاب الشعبي المباشر للقضاة يشكل خطرًا كبيرًا على سير الديموقراطية في المكسيك".
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