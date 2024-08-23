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هاريس قبلت ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لخوض انتخابات الرئاسة

أخبار دولية
2024-08-23 | 00:11
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هاريس قبلت ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لخوض انتخابات الرئاسة
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هاريس قبلت ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لخوض انتخابات الرئاسة

وعدت نائبة الرئيس الأميركيّ كامالا هاريس بخلق اقتصاد يتيح النجاح للجميع.
     
وقالت، في خطابها، في شيكاغو، إنّها ستخلق اقتصادًا تتاح فيه الفرصة للجميع للمنافسة والنجاح، سواء كانوا يعيشون في منطقة ريفية أو بلدة صغيرة أو مدينة كبيرة.

وقبلت هاريس ترشيح الحزب الديموقراطي لها لخوض انتخابات الرئاسة.
 
وشدّدت على أنّها ستكون الرئيسة، التي توحدوا حول أسمى تطلعاتهم.
     
واعتبرت أنّ هذه هي المعركة التي تخوضها الآن، من أجل مستقبل أميركا.
 
ووعدت كمالا هاريس بإصلاح نظام الهجرة المتعثر، في الولايات المتحدة. 
     
وقالت: "أعلم أنّه يمكننا الارتقاء إلى مستوى تراثنا، الذي نفتخر به كأمة من المهاجرين وإصلاح نظام الهجرة المتعثر لدينا."
 
كما قالت إنّها إذا أصبحت رئيسة للولايات المتحدة، فستقف إلى جانب أوكرانيا، لكنّها لن تتودد أبدًا إلى الديكتاتوريين خلافًا لترامب. 
     
وفي معرض حديثها عن الحرب في غزة، شدّدت على أنّ الوقت حان لإنجاز اتفاق في شأن الرهائن واتفاق لوقف إطلاق النار.      
 
وتعهدت هاريس بأن يكون للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، في وقت أسفرت الحرب المستمرة، منذ أكثر من عشرة أشهر، بين إسرائيل وحركة "حماس"، في قطاع غزة عن عشرات آلاف القتلى.
     
وأكّدت أنّها والرئيس جو بايدن يعملان على إنهاء هذه الحرب، حتى تكون إسرائيل بأمان ويُطلق الرهائن ويتمكن الشعب الفلسطينيّ من ممارسة حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير
     
وهاجمت منافسها الجمهوريّ دونالد ترامب، أمام المندوبين الديموقراطيين، متّهمة إيّاه بالرغبة في إعادة البلاد "إلى الوراء"، من خلال أجندة محافظة جدًا. 
 

 

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