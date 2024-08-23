أستراليا ستتولى قيادة قوة مهام بحرية مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن

اعلنت وزارة الدفاع الأسترالية إن أستراليا ستتولى قيادة قوة مهام بحرية مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن اعتبارا من تشرين الأول.



وتأسست قوة المهام المشتركة 153 التابعة للقوات البحرية المشتركة في نيسان 2022 للتركيز على الأمن البحري في المنطقة.



وجرى تعزيزها في كانون الأول للتعامل مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.