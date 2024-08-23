سبعة قتلى في حريق فندق بكوريا الجنوبية



قتل سبعة أشخاص وأصيب 12 آخرون، ثلاثة منهم في حال خطرة، جراء حريق في فندق في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت السلطات الجمعة.



واندلع الحريق مساء الخميس في غرفة في الطبقة الثامنة من فندق Bucheon على بعد حوالى 25 كيلومترا غرب سيول، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية في بيان. وأضافت أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي أخمِد بعد ثلاث ساعات.



وكان سبعة وعشرون نزيلا يقيمون في الفندق المكون من تسع طبقات و64 غرفة عندما اندلع الحريق، وفق وكالة يونهاب للأنباء.