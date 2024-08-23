بيونغ يانغ: بيع واشنطن مروحيات أباتشي لسيول "عمل متهور واستفزازي"



انتقدت كوريا الشمالية صفقات أسلحة أبرمتها الولايات المتحدة أخيرا مع دول في آسيا، بينها خصوصا صفقة تزويد سيول مروحيات من طراز أباتشي، واصفة هذا القرار بأنه "عمل متهور واستفزازي".



وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان "نعارض بشدة ونرفض حشد الأسلحة من جانب الولايات المتحدة وقواتها التابعة"، في إشارة إلى الجنوب.



وأضافت "هذا عمل متهور واستفزازي يهدف إلى زيادة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة عمدا". كما انتقدت المبيعات الأميركية الأخيرة لليابان وحلفاء واشنطن الآخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



والجمعة، قالت بيونغ يانغ أيضا إن مبيعات الأسلحة الأميركية في المحيط الهادئ من شأنها أن تدفع "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية" إلى "تعزيز الردع الاستراتيجي".



وأضافت أن "الوضع السائد يستدعي بشكل عاجل ضمان التوازن العسكري في المنطقة من خلال زيادة القدرات الدفاعية بكل الطرق بما يتناسب بشكل مباشر مع التحديات الأمنية والتهديدات التي قد تنتج عن مبيعات الأسلحة الأميركية".