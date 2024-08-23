الكورية الشمالية نددت بخطط الولايات المتحدة لبيع طائرات هليكوبتر لكوريا الجنوبية: خطوة لتفاقم التوتر

نددت وزارة الخارجية في الكورية الشمالية بخطط الولايات المتحدة، لبيع طائرات هليكوبتر أباتشي لكوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء.



وتعهّدت باتخاذ خطوات إضافية، لتعزيز دفاعها عن النفس.



وأصدر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بيانًا صحفيًا، انتقد فيه خطط البيع ووصفها بأنّها خطوة تفاقم التوتر وتضاف إلى التدريبات العسكرية السنوية بين

الحليفتين.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المسؤول القول: "هذا عمل استفزازيّ متهور يهدف عمدًا إلى زيادة عدم الاستقرار الأمنيّ، في المنطقة."



واتهم المسؤول واشنطن بتصعيد المواجهة العسكرية والإخلال بالتوازن العسكريّ وبالتالي زيادة خطر اندلاع صراع جديد، في المنطقة، من خلال تزويد حلفائها وأصدقائها بالأسلحة الفتاكة.



وأكّد البيان أنّ قوة الردع الاستراتيجية لبيونج يانج سوف تتعزز بشكل أكبر، لحماية الأمن والمصالح الوطنية والسلام الإقليميّ.



كما تضمن تعهدًا بإجراء أنشطة عسكرية بشكل مطرد لتعزيز الدفاع عن النفس.