هجمات روسية على جبهة بوكروفسك في شرق أوكرانيا

شنّت القوات الروسية 53 هجومًا على مواقع على جبهة بوكروفسك، في شرق أوكرانيا، وفق ما أكّد الجيش الأوكرانيّ.



وتضغط موسكو للسيطرة على البلدة الاستراتيجية.



وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانيّ، في بيانّ إنّ الاستيلاء على بوكروفسك، التي تقترب منها القوات الروسية بوتيرة مطردة لا يزال محورًا رئيسيًا للجهود الروسية في أوكرانيا.