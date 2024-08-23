رئيس الوزراء الهندي يصل إلى كييف في زيارة تاريخية



وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى كييف الجمعة بالقطار آتيا من بولندا في زيارة تاريخية إلى أوكرانيا يتوقع أن يدفع خلالها نحو تسوية في الحرب مع روسيا.



وأعلنت شركة السكك الحديد الأوكرانية وصوله ونشرت مقطعا مصورا يبدو فيه مغادرا القطار في كييف، وقالت إنها "المرة الأولى" التي يقوم فيها رئيس وزراء هندي بزيارة لأوكرانيا.

