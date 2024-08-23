وكالة إدارة الكوارث: 13 قتيلا و4,5 ملايين متضرر من فيضانات بنغلادش

قضى 13 شخصًا على الأقل وتضرر 4,5 ملايين شخص، في بنغلادش، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، في شرق البلاد، على ما قالت الوزارة المكلفة إدارة الكوارث وتقديم الإغاثة.



وأكّد بيان للوزارة أنّ 4,5 ملايين شخص تضرروا، وقضى 13 شخصًا في أنحاء البلاد.