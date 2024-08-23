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الفيليبين لبحارتها: لتفادي البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين اليمنيين
أخبار دولية
2024-08-23 | 04:39
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الفيليبين لبحارتها: لتفادي البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين اليمنيين
حضت الفيليبين بحارتها على تفادي البحر الأحمر، على خلفية الهجمات بصواريخ ومسيرات، التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن وتستهدف سفنًا، في الممر المائيّ الحيويّ.
وقالت وزارة الخارجية إنّ على المواطنين الفيليبييين تفادي المنطقة برمتها، ما لم يكن ذلك ضروريًا جدَا لمورد رزقهم."
وأشارت إلى تفاقم النزاع، في البحر الأحمر ما يمثل خطرًا واضحًا وقائما على البحارة الفيليبينيين العاملين في المنطقة جميعهم.
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