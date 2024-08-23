مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال في حريق في صربيا

قُتل ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، في حريق منزل، في إحدى ضواحي نوفي ساد ثاني مدن صربيا الواقعة في شمال البلاد، على ما أعلنت الشرطة.



واندلعت النيران، قرابة الساعة الثالثة فجرًا في التوقيت المحليّ.



وتفيد المعلومات الأولية بأنّ الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، على ما أوضح وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش.



وأكّد بيان أنّ وزارة الداخلية تعمل على تحديد ملابسات هذا الحادث المأسويّ.



وقد يكون الحريق اندلع جراء سكوتر كهربائيّ كان موصولًا إلى شبكة الكهرباء، على ما أوضحت الوزارة.