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قتلى في أعضاء حزب العمال الكردستانيّ بضربة بطائرات مسيرة شنتها تركيا

أخبار دولية
2024-08-23 | 06:47
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قتلى في أعضاء حزب العمال الكردستانيّ بضربة بطائرات مسيرة شنتها تركيا
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قتلى في أعضاء حزب العمال الكردستانيّ بضربة بطائرات مسيرة شنتها تركيا

قُتل ثلاثة من أعضاء حزب العمال الكردستانيّ، في شمال العراق، بضربة، بطائرات مسيرة شنتها تركيا، وفق ما قال جهاز مكافحة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق.
 
وأوضح الجهاز، في بيان، أنّ سيارة تابعة لحزب العمال الكردستانيّ تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، قرب مدينة السليمانية، في شمال العراق. 
وأضاف أن عضوا بارزا في الحزب وسائقه وحارسا قتلوا في الهجوم.
 
وتشن تركيا بشكل دوريّ هجمات جوية على مقاتلي حزب العمال الكردستانيّ، في شمال العراق.
 
وبدأ حزب العمال الكردستانيّ حملة مسلحة ضد الدولة التركية في 1984.

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