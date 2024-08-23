سجناء يقتلون حارسا واحدا على الأقل ويحتجزون رهائن بسجن روسي

أفادت وسائل إعلام رسمية روسية بأن مجموعة من السجناء احتجزوا رهائن في سجن بمنطقة فولغوغراد اليوم، وأن واحدا على الأقل من حراس السجن قُتل.



وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مقطعا مصورا ظهر فيه اثنان على الأقل من المهاجمين، وقال أحدهما إنهما من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وإنهما سيطرا على السجن في بلدة سوروفيكينو.



وفي المقطع، ظهر ما لا يقل عن أربعة من حراس السجن بالزي الرسمي مستلقين على الأرض أو جالسين في برك من الدماء.



وقالت إدارة السجون في بيان: "خلال جلسة للجنة التأديبية، احتجز سجناء موظفين في المؤسسة العقابية رهائن".



وأضافت: "يجري حاليا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن. وهناك خسائر".



ويُصنف السجن على أنه مستعمرة عقابية "بنظام قاس" ويسع لنحو 1241 سجينا، وفقا لموقع إدارة السجون على الإنترنت.