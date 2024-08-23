الرئيس الصيني يأمل في تحقيق "انتصارات مشتركة" مع بريطانيا

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يأمل في تحقيق "انتصارات مشتركة" مع بريطانيا خلال أول اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حسبما ذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية الصينية.



ونقلت القناة عن شي قوله إن "الصين ترغب في إقامة حوار على قدم المساواة مع المملكة المتحدة على أساس الاحترام المتبادل (...) وجعل المنفعة المتبادلة والانتصارات المشتركة تشكل أساس العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة".



كذلك، هنأ شي ستارمر على توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا الشهر الماضي، خلال أول محادثة هاتفية بينهما بعد ظهر الجمعة، حسبما أفادت "سي سي تي في".



وأكد شي أن الصين مستعدة "لتوسيع التعاون (بين البلدين) في مجالات التمويل، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي...".



وفي 7 تموز، كان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أول مسؤول كبير في بلاده يهنئ علنا ستارمر على تكليفه.