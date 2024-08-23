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إيران تعتقل 14 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الاسلامية

أخبار دولية
2024-08-23 | 09:15
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إيران تعتقل 14 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الاسلامية
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إيران تعتقل 14 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الاسلامية

أعلنت إيران القبض على 14 شخصا قالت إنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في البلاد.
     
وقالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان نشرته وكالة ايرنا للأنباء: " تم التعرف على 14 عنصراً من العناصر (..) المعروفة باسم داعش خراسان".
     
ولم توضح الوكالة جنسيات الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، ولكنها أشارت إلى القبض عليهم في محافظات طهران والبرز (شمال) وفارس (جنوب) وخوزستان (جنوب غرب).
     
وذكر البيان أن "المتهمين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية".
     
وفي كانون الثاني، تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية تفجيرين انتحاريين في مدينة كرمان (جنوب) أديا الى مقتل نحو 90 شخصا خلال إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.
     
وفي نيسان الماضي، اعتقلت الشرطة الإيرانية ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية وثمانية "متواطئين" معهم قرب طهران.
     

أخبار دولية

إيران

تنظيم الدولة الاسلامية

داعش خراسان

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