مستشار الأمن القومي الأميركي يزور الصين الأسبوع المقبل

أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم، بأن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سيجتمع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في الصين الأسبوع المقبل لبحث قضايا تتضمن تايوان والمحادثات العسكرية بين واشنطن وبكين والذكاء الاصطناعي.



وذكر المسؤول في تصريحات للصحفيين، أنهما سيناقشان أيضا خلال المحادثات، التي ستجرى بين 27 و29 آب في بكين، دعم الصين لصناعة الدفاع الروسية وجهود مكافحة المخدرات فضلا عن تطورات الأوضاع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية والشرق الأوسط وميانمار.

