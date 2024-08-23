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منظمة الصحة العالمية: غزة تسجل أول إصابة بالنمط 2 من شلل الأطفال منذ 25 عاما

أخبار دولية
2024-08-23 | 09:40
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منظمة الصحة العالمية: غزة تسجل أول إصابة بالنمط 2 من شلل الأطفال منذ 25 عاما
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منظمة الصحة العالمية: غزة تسجل أول إصابة بالنمط 2 من شلل الأطفال منذ 25 عاما

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن رضيعا عمره 10 أشهر في قطاع غزة الذي مزقته الحرب أصيب بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

وعلى الرغم من أن فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2، ليس أكثر خطورة بطبيعته من النمطين 1 و3، فهو مسؤول عن معظم حالات تفشي المرض في السنوات القليلة الماضية خصوصا في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

ودعت وكالات الأمم المتحدة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة إلى الموافقة على هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام في الحرب المستمرة منذ 10 أشهر للسماح بإطلاق حملات تطعيم في القطاع.

وكتب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم على منصة إكس: "شلل الأطفال لا يفرق بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف: "تأخير الهدنة لدواع إنسانية سيزيد من خطر انتشاره بين الأطفال".

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان، أن الطفل الذي فقد الحركة في الجزء السفلي من ساقه اليسرى حالته مستقرة حاليا.

وذكرت منظمة الصحة أنه من المقرر إطلاق جولتين من التطعيم ضد شلل الأطفال في أواخر آب وأيلول في أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان.

أخبار دولية

منظمة الصحة العالمية

غزة

شلل الأطفال

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