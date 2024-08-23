الكوليرا تتفشى في السودان...

أفاد مسؤولون بأن السودان يعاني للعام الثاني على التوالي من تفشي الكوليرا والذي تسبب في وفاة 28 شخصا على الأقل الشهر الماضي، وذلك وسط هطول الأمطار في مناطق تكتظ بالنازحين جراء الحرب المستمرة منذ 16 شهرا في البلاد.



وقال شبل السحباني، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان لرويترز في مدينة بورتسودان إن البلاد سجلت 658 إصابة بالكوليرا في خمس ولايات منذ بداية الموجة الحالية من التفشي في تموز.



وكشف السحباني أنه مع انهيار أو دمار معظم البنية التحتية الصحية في البلاد وتقلص عدد الموظفين بسبب النزوح، توفي نحو 4.3 بالمئة من المصابين، وهو معدل مرتفع مقارنة بتفشي أمراض أخرى.



وذكر أن نحو 200 ألف شخص معرضون لخطر الإصابة بالمرض.



وتسببت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وشردت أكثر من 10 ملايين داخل السودان وخارجه.



ويواجه السودان تفشيا لخمسة أمراض مختلفة بشكل متزامن منها حمى الضنك والحصبة.



وأعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم أن حوالي 12 ألف إصابة وأكثر من 350 وفاة سجلت في موجة الكوليرا السابقة بين تشرين الأول 2023 وأيار 2024، مشيرا الى أن لم يكن هناك تفش كبير في السنوات التسع التي سبقت الحرب.