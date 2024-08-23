مودي يؤكد في كييف دعم الهند "القوي للسلام"

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده "تدعم بقوة السلام" بين أوكرانيا وروسيا ووعد بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة لكييف.



وأكد مودي الى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "إن كنا بقينا، بقناعة كبرى، بعيدا عن الحرب فهذا لا يعني أننا كنا غير مبالين".



وقال خلال الزيارة التاريخية الى أوكرانيا: "لم نكن محايدين منذ اليوم الأول، لقد اتخذنا موقفا ونحن نؤيد بقوة السلام".



وأضاف: "مهما كانت المساعدة المطلوبة من الناحية الإنسانية، فان الهند ستقف دائما إلى جانبكم وستبذل قصارى جهدها لدعمكم".