وزير الدفاع الأميركي تحدث مع نظيره الإسرائيلي: الولايات المتحدة متمركزة في وضع جيد بالشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم، أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي وناقشا مجموعة من القضايا الإقليمية تتضمن ما يجري من تبادل لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان وضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وقال أوستن في منشور على منصة إكس إنه ناقش أيضا احتمالات التصعيد من إيران والجماعات المدعومة منها في المكالمة الهاتفية أمس الخميس وإنه أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة متمركزة في وضع جيد بالشرق الأوسط.