رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: حان الوقت لخفض معدلات الفائدة

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي جيروم باول أن "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن "ثقته ازدادت بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.



وقال باول في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ :"حان الوقت لتعديل السياسة والاتجاه واضح".