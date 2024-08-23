الولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة على قطاع الصناعات الدفاعية الروسي

أعلنت واشنطن الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد، في روسيا والخارج وبينهم حوالى ستين شركة لتكنولوجيا الدفاع تتيح "منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربي" في أوكرانيا.



وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو في بيان "لقد وضعت روسيا اقتصادها في خدمة المجمع الصناعي-العسكري للكرملين. قرارات وزارة الخزانة اليوم تهدف الى تأكيد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس (جو) بايدن ونظراؤه في مجموعة السبع بتعطيل سلاسل الإمداد الروسية".