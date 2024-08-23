أعلن الحرس الوطني الروسي "تحييد" السجناء الأربعة الذين احتجزوا حراسا في سجن بمنطقة فولغوغراد في جنوب غرب روسيا وتحرير الرهائن.وقال الحرس الوطني على حسابه على "تلغرام": "قام قناصة الوحدات الخاصة للحرس الوطني الروسي في منطقة فولغوغراد بتحييد أربعة سجناء كانوا يحتجزون موظفي السجن كرهائن باستهدافهم بأربع طلقات دقيقة وتم إطلاقالرهائن".