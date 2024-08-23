مسلحون "يغتالون" مسؤولا في الشرطة بجنوب شرق إيران

قتل مسؤول في الشرطة بمحافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران، والتي غالبا ما تشهد مناوشات بين مسلحين وقوات الأمن، بأيدي مسلحين قرب منزله، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الجمعة.



وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "رئيس قسم التحقيق الجنائي في شرطة بلدة خاش اغتيل على يد مسلحين بالقرب من منزله".



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.



وسيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان، هي من أكثر محافظات إيران فقرا، وغالبية سكانها هم من أقلية البلوش السنية.



وغالبا ما تشهد المحافظة مناوشات بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة.



وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها الى اشتباكات مع انفصاليين من البلوش أو جماعات جهادية متطرفة تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران أن اتهمت إسلام أباد بتوفير دعم لهم.



كما خُطف عدد من عناصر قوات الأمن الإيرانية في المحافظة على يد مجموعات تصنفها إيران "إرهابية" أو "مناهضة للثورة" الإسلامية.