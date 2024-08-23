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في مسعى لتشكيل حكومة... ماكرون يطلق مشاورات مع القوى السياسية الرئيسية

أخبار دولية
2024-08-23 | 11:45
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في مسعى لتشكيل حكومة... ماكرون يطلق مشاورات مع القوى السياسية الرئيسية
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في مسعى لتشكيل حكومة... ماكرون يطلق مشاورات مع القوى السياسية الرئيسية

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاورات مع القوى السياسية الرئيسية، مستقبلا المعارضة اليسارية في أول مبادرة له في مسعاه إلى تشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة.

وأجرى ماكرون مشاوراته مع كل من الجبهة الشعبية الجديدة ومسؤولين في معسكره وايضا مع اليمين الجمهوري، كذلك مع تشكيلين أقل حجما، وذلك قبل إجراء مباحثات جديدة الاثنين مع اليمين المتطرف المؤلف من التجمع الوطني وحلفائه. 

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