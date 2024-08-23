وزير خارجية إيران يؤكد حقها في الرد على اغتيال إسماعيل هنية

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن وزير الخارجية الجديد عباس عراقجي أكد لنظيريه الفرنسي والبريطاني في محادثات هاتفية اليوم، حق بلاده في الرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الشهر الماضي.