اندلاع حرائق على متن ناقلة نفط تضررت بهجوم للحوثيين

اندلعت ثلاثة حرائق على متن ناقلة للنفط ترفع علم اليونان وتمّ نقل طاقمها منها بعد تعرّضها لهجوم من الحوثيين اليمنيين، وفق ما أفادت وكالة أمن بحري بريطانية.



وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية، إنها "تلقت تقريرا برصد اندلاع ثلاثة حرائق" على متن الناقلة سونيون، مشيرة الى أن السفينة "تنجرف على ما يبدو".