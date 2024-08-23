الولايات المتحدة و10 دول من أميركا اللاتينية ترفض مصادقة المحكمة العليا على فوز مادورو

أصدرت الولايات المتحدة وعشر دول من أميركا اللاتينية بيانا مشتركا الجمعة رفضت فيه الاقرار بمصادقة المحكمة العليا في فنزويلا على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، والذي تمّ رفضه بشكل واسع في البلاد وخارجها.



وقالت حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكوستاريكا وتشيلي والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي إنها ترفض "بشكل قاطع إعلان محكمة العدل العليا في فنزويلا الذي يشير إلى أنها انتهت من التحقق المفترض من نتائج العملية الانتخابية"، معتبرة أن المحكمة لا تتمتع "بالاستقلالية والحيادية".