مقتل صحافيتين في العراق في غارة ضد حزب العمال الكردستاني نسبت إلى تركيا

قتلت صحافيتان وأصيب رجل في إقليم كردستان بشمال العراق في غارة بطائرة مسيرة استهدفت سيارتهم ونسبت الى تركيا، حسبما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس.



وردا على سؤال بشأن القصف الجوي الذي وقع صباح الجمعة في منطقة سيد صادق في إقليم كردستان، قالت وزارة الدفاع التركية في أنقرة لفرانس برس إن منفذّه "ليس الجيش التركي".



ونفى مسؤولون في العراق الروابط المزعومة للضحايا مع حزب العمال الكردستاني أو وسائل إعلام تابعة له.



وأكّد مسؤول أمني عراقي طلب عدم كشف هويته لفرانس برس أن "طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش التركي قصفت سيارة تقلّ صحافيين" في سيد صادق شرق السليمانية، ثاني أكبر مدن كردستان.