زيلينسكي للحلفاء: كييف بحاجة إلى أسلحة تصلها في الوقت المناسب وليس الوعود

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء صارخا للدول الحليفة، قائلا إن كييف بحاجة إلى أسلحة تصلها في الوقت المناسب، وليس الوعود.



وقال زيلينسكي في خطابه التلفزيوني المعتاد: "تسليم الأسلحة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية الآن. تم الإعلان عن بعض الحزم والتصويت عليها، لكنها لم تُسلم إلى أوكرانيا بعد. القتال على الجبهة بالقذائف والمعدات، وليس بكلمات على غرار غدا أو قريبا".