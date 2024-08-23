مقتل 11 شخصا وفقدان 14 في فيضانات في شمال شرق الصين

أعلنت قناة "سي سي تي في" الحكومية الصينية أن 11 شخصا لقوا حتفهم وفُقد 14 آخرون بعد هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة على مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.



قفي لياونينغ، تسببت الأمطار الغزيرة على مدى أيام عدة هذا الأسبوع في تعطيل السفر وإعاقة جهود الاستجابة للطوارئ.



وأجبرت الفيضانات عشرات الآلاف من الأشخاص في المناطق التي تديرها منطقة هولوداو الساحلية على الإخلاء، حيث أطلق المسؤولون "بحثا شاملا" عن الأشخاص المفقودين، بحسب القناة.



ونقلت "سي سي تي في" مساء اليوم، عن مؤتمر صحافي في هولوداو أن هذه الأمطار "أدت إلى أضرار جسيمة للغاية في مدينة هولوداو، وخصوصا مقاطعة جيانتشانغ ومقاطعة سويزونغ. وتأثرت الطرق والكهرباء والاتصالات والمنازل والمحاصيل وما إلى ذلك بشدة".



وذكرت القناة الحكومية أنه "بعد جولات عدة من تفقد الأسر والأشخاص، تبين أن الكارثة تسببت في مقتل 10 أشخاص وفقدان 14"، مضيفة أن مسؤولا توفي أيضا "أثناء إنقاذ الناس".