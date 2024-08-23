جرحى في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى بسوريا

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن سبعة مدنيين أصيبوا في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا الجمعة.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".